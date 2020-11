Aouar alla Juventus, calciomercato: cash e De Sciglio per il sì

Calciomercato Juventus, non tramonta la pista Aouar: i bianconeri potrebbero decidere di utilizzare De Sciglio come “acconto” per il franco-algerino

Calciomercato Juventus Aouar/ La scorsa estate la Juventus ha provato fino all’ultimo a mettere le mani su Aouar, gioiellino franco algerino del Lione, messosi in luce soprattutto in Champions League a suon di prestazioni entusiasmanti. Il mediano è considerato dai vertici dirigenziali bianconeri come uno dei prospetti più futuribili del panorama internazionale, ragion per cui sono stati allacciati dialoghi piuttosto importanti per cercare di convincere il Lione a lasciarlo partire.

Tuttavia le richieste del club transalpino non hanno di certo agevolato il buon esito della trattativa: il Lione infatti chiedeva non meno di 50 milioni di euro per il proprio gioiello. Tanti, troppi per i bianconeri, che però potrebbero decidere di inserire nella trattativa un calciatore che attualmente milita proprio nella compagine di Rudi Garcia: si tratta di Mattia De Sciglio, finito in prestito al Lione quando mancavano pochi giorni alla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto rivelato da tuttojuve.com, la prossima estate il club bianconero potrebbe decidere di offrire il cartellino ex Milan come parziale contropartita per provare a sbloccare la pista Aouar.