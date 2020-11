Cagliari spuntato a sinistra. Con la Juventus senza terzini di ruolo

Il Cagliari sta incontrando grosse difficoltà a sinistra. Lykogiannis si è fatto male in Nazionale, mentre Tripaldelli è in dubbio per un problema muscolare.

Il Cagliari è in difficoltà in vista della trasferta di Torino. I rossoblù stanno volando in campionato, ma a Di Francesco resta da capire chi utilizzare sulla corsia mancina in difesa. anche Alessandro Tripaldelli rischia il forfait. Il giovane esterno mancino, infatti, è reduce da una lesione distrattiva di primo grado all’adduttore sinistro. La cosa induce alla precauzione anche se sull’out sinistro si è aperta una voragine. in caso di ko prolungato, il tecnico degli isolani dovrebbe attingere alla sua grande duttilità tattica per ridisegnare la squadra da opporre alla Juventus.

Cagliari, anche Lykogiannis ko

Il problema nasce dallo stiramento di Charalampos Lykogiannis, terzino titolare dei sardi e autore già di un assist e un gol. E’ finito ko per una distrazione di primo grado al polpaccio sinistro rimediata con la nazionale greca. Una vera e propria doccia gelata per uno dei giocatori più in forma in questo momento e in grande ascesa dopo alcune stagioni trascorse tra alti e bassi. Di Francesco sembrava ormai aver trovato un laterale difensivo abile in entrambe le fasce, ma il Cagliari ora dovrà fare di necessità virtù. Il suo forfait complicherà, e non poco, le cose con l’aggravante di andare a giocare una sfida come quella contro la Juventus che sarebbe già stata in salita con l’intera rosa a disposizione. A riportare le indiscrezioni è il Corriere dello Sport.