Pagelle Juventus Cagliari 2-0 e voti: Ronaldo mostruoso, De Ligt un muro

Voti e pagelle di Juventus-Cagliari, match vinto dai bianconeri in virtù della doppietta messa a segno da Cristiano Ronaldo nella prima frazione di gioco

Pagelle Juventus Cagliari/ Una partita da vincere per gli uomini di Andrea Pirlo, che portano a casa tre punti importantissimi in virtù della doppietta messa a segno da Cristiano Ronaldo al 38′ e al 42′ minuto di gioco. Match mai in discussione, che ha visto i padroni di casa legittimare il vantaggio con molte occasioni da goal: annullato un goal a Bernardeschi, traversa clamorosa di Demiral. Vediamo insieme i voti dei protagonisti di Juve-Cagliari.

Pagelle Juventus-Cagliari 2-0

Buffon 6: Spettatore non pagante, Supergigi non viene mai tirato in causa dagli avanti cagliaritani