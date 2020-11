A gennaio sicuramente il calciomercato della Juventus prevede delle possibili novità per la formazione bianconera di Andrea Pirlo.

Non ci sono dubbi sul fatto che la volontà della società sia quella di migliorare la rosa bianconera, per cui la dirigenza avrà già fissato degli obiettivi per il 2021. Che siano giovani talenti o calciatori rodati, l’importante è che i nuovi arrivi possano innalzare la qualità tecnica della squadra.

Calciomercato Juventus, possibili movimenti a centrocampo

Come ha scritto il giornalista Rai Paolo Paganini, sempre informato sulle vicende di calciomercato, per la Juventus ci sarebbero dei lavori in corso e riguarderebbero il centrocampo. Non è un mistero che la società bianconera sia intenzionata a trovare una sistemazione a Sami Khedira, che non rientra nei piani tecnici di Pirlo. E terrebbe sempre aperta la porta per il ritorno di Paul Pogba, che in questa prima parte della stagione non si è espresso su alti livelli al Manchester United. Lo stesso giornalista ha rivelato come l’Inter sia sulle tracce di Milik, attaccante polacco in uscita dal Napoli che è stato in passato molto vicino a vestire la maglia bianconera. E non è da escludere che possa essere un obiettivo anche nel 2021.