Locatelli alla Juventus, calciomercato: “Un centrocampista completo”

Le parole di De Zerbi su Locatelli dopo la vittoria contro il Verona, che proietta i neroverdi in vetta

Juventus Locatelli De Zerbi/ Anche contro il Verona, Manuel Locatelli è stato uno dei migliori in campo, trascinando la sua squadra ad un successo che consente agli uomini di De Zerbi di guardare tutti dall’alto, nell’attesa di Napoli-Milan. Il percorso di crescita del calciatore ex Milan è assolutamente sotto gli occhi di tutti, e gli sta meritando le attenzioni dei principali top club italiani. Uno su tutti, la Juventus, che avrebbe effettuato dei sondaggi importanti con l’entourage del calciatore per capire la disponibilità del suo assistito a lasciare l’Emilia.

Intervistato ai microfoni di Sky, De Zerbi ha elogiato pubblicamente il suo “pupillo”: “Stiamo parlando di un calciatore che è cresciuto tanto in quest’ultimo periodo, guadagnandosi un posto importante anche in Nazionale. Ha grandissimi tempi d’inserimento e un buon tiro; ovviamente ogni partita è diversa dalle altre, e non sempre può arrivare alla conclusione come vorrebbe. Ma vi assicuro che tra le sue doti c’è anche un ottimo tiro da fuori.” La Juve prende nota, già a gennaio ci sarà l’assalto decisivo?