Salah alla Juventus, calciomercato: Dybala è la chiave dell’affare stellare

Calciomercato Juventus, Salah avrebbe avuto un diverbio con Klopp: non è da escludere una sua cessione. I bianconeri ci pensano “grazie” a Dybala?

Calciomercato Juventus Salah/ In questo momento, a tenere banco in casa bianconera è la situazione relativa al rinnovo di Paulo Dybala, che è ancora in alto mare. Il contratto dell’argentino è infatti in scadenza nel 2022 e, a dispetto delle dichiarazioni di facciata dei diretti interessati, manca ancora molto alla fumata bianca decisiva. La Joya chiede infatti un quadriennale da 15 milioni di euro annui, mentre il club di corso Galileo Ferraris non si spingerebbe oltre i 10 milioni, con l’aggiunta di determinati bonus. Laddove la situazione non si dovesse sbloccare a stretto giro di posta, una cessione dell’ex Palermo non sarebbe affatto da escludere, per evitare di perderlo a zero alla naturale scadenza del contratto.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, Paganini rivela i piani dei bianconeri

Sull’attaccante ci sono i principali top club europei, tra cui il Manchester City e il Real Madrid, che a più riprese hanno effettuato dei sondaggi per capire la sua disponibilità a lasciare Torino: il prezzo di una sua eventuale cessione si aggira sugli 80 milioni. Soldi che Paratici potrebbe reinvestire per finanziare un altro colpo da novanta; stando a quanto riferito da calciomercatoweb, infatti, nelle ultime ore è stato accostato Mohammed Salah, che sembra essere in rotta di collisione con Jurgen Klopp, con il quale ha da pochi giorni avuto un diverbio molto acceso.