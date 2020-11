Isco, la svolta in chiave Juventus. L’agente conferma tutto

L’agente di Isco conferma l’imminente addio al Real Madrid. «Al momnento non abbiamo offerte, ma vuole provare una nuova avventura all’estero».

Cadena Ser dalla Spagna lancia un’indiscrezione che fa sognare i sostenitori della Juventus. L’agente del giocatore, al programma El Larguero ha spiegato come stanno realmente le cose. Il giocatore, che non ha più trovato spazio di recente con la maglia dei Blancos, intende lasciare Madrid. «Al momento non abbiamo offerte, ma vuole provare una nuova avventura all’estero». Parole che sono risuonate forti in tutta Europa e a Torino specialmente. A Paratici, infatti, saranno fischiate le orecchie dinanzi a tali affermazioni.

Isco, sogno bianconero

Il fantasista di Malaga era una delle richieste di Andre Pirlo al suo arrivo in panchina ma il Real Madrid ha rifiutato di negoziare per il suo addio. Le cose stanno però per cambiare a gennaio visto il ruolo più marginale di Isco nella rosa di Zinedine Zidane. Il Real potrebbe lasciarlo partire, anche perché apprezza molto Paulo Dybala e non sono da escludere intrecci futuri. La Juve ora è ferma, osserva e non muove passi. Gradisce ma non svela le sue carte, per il momento guarda altrove. Zidane è molto indeciso a riguardo, perché sa che il prossimo mercato sarà stellare. Ad ogni modo servono 40 milioni.