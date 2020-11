Calciomercato Juventus, notizia frustrante dall’Inghilterra. Paratici gelato

Milinkovic Savic è l’oggetto dei desideri del calciomercato Juventus. Il campione serbo della Lazio, però, sembra destinato a giocare all’Old Trafford.

La fine del campionato potrebbe essere quella buona per l’addio alla Lazio di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista classe 1995 della nazionale serba pronto al grande salto, anzi sembra caldeggiarlo. Sulle sue tracce ci sarebbero ben 5 top team. Come noto c’è da tempo immemore la Juventus, ma anche Inter, Manchester United, Real Madrid e PSG. Si scatenerà un’asta a fine stagione? La Lazio, di certo, sogna una plusvalenza importante. Paratici dal canto suo è pronto a sferrare l’attacco con una serie di contropartite importanti. A rompere le uova nel paniere alla Vecchia Signora potrebbe essere stato Luis Alberto con la diatriba avuta con Lotito. Che parta lo spagnolo e non il serbo? Difficile…

Calciomercato Juventus, che beffa

Secondo il portale spagnolo fichajes.net ci sarebbe un club in netto vantaggio per Milinkovic Savic. Il calciomercato Juventus e l’Inter erano pronte a sfidarsi nuovamente, ma è arrivata per loro la doccia gelata. In caso di addio al Manchester United di Pogba, i Red Devils avrebbero praticamente in mano l’accordo per Milinkovic-Savic. Un affare importante, con il giocatore della Lazio nel mirino di molte big, comprese quelle nostrane, ma che dunque volerebbe in Premier League nella prossima stagione. Una vera beffa per Juve e Inter che lo seguono da tempo. Paratici dovrà solo incassare un duro colpo e metabolizzarlo.