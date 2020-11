Calciomercato Juventus, pista tra i pali per la prossima stagione

Continuano ad accumularsi le voci di calciomercato in casa Juventus in attesa della riapertura delle trattative fissata per gennaio.

E’ scontato dire che tutti i club iniziano a pensare non solo alla seconda parte di questo campionato, ma anche alla prossima stagione. Perché è sempre importante iniziare a pianificare possibili colpi che potrebbero rendere la squadra sempre più competitiva in Italia e in Europa. Questo è così ovviamente pure per una Juventus che nel corso degli ultimi anni ha dimostrato di saper essere molto lungimirante, anche in chiave calciomercato.

