Calciomercato Juventus, bianconeri molto interessanti al giovane talento ungherese, Szoboszlai che milita nel Salisburgo.

Calciomercato Juventus, bianconeri sul giovane talento del Salisburgo Szoboszlai: l’ungherese sembra essere entrato nel mirini della dirigenza bianconera, ma piace anche ad altri club di Serie A.

Oltre ai bianconeri, interessati al talento del Salisburgo, ci sarebbero anche Inter, Milan e Napoli. Ma è possibile che Szoboszlai, per il suo futuro, potrebbe scegliere un’altra destinazione europea, la Bundesliga.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, scambio a sorpresa con l’Inter. Marotta ha deciso

Calciomercato Juventus, bianconeri sul giovane talento ungherese

Su Szoboszlai potrebbe però esserci un futuro in Bundesliga, A rivelarlo è stato Marco Rossi, ct dell’Ungheria che intervenuto alla TV di Calciomercato.it ha parlato del talento del Salisburgo, ecco le sue parole: “La mia sensazione su Szoboszlai, da quello che si legge in Ungheria, è che possa veramente approdare al Lipsia, ma non so nulla, sono sensazioni mie”.

Possibile doccia fredda per Juventus e Milan, che come colpo di calciomercato inseguono proprio Szoboszlai; stando alle parole di Marco Rossi è che il giocatore alla fine sceglierà il Lipsia.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, dice addio al Psg: occasione dalla Francia