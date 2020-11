Calciomercato Juventus, bianconeri sempre interessati a De Paul dell’Udinese. Nuovo assalto a gennaio ma occhio alla concorrenza

Calciomercato Juventus, è sempre forte l’interesse per il centrocampista argentino dell’Udinese Rodrigo De Paul. La Vecchia Signora proverà un nuovo assalto per gennaio ma dovrà fare occhio alla folta concorrenza italiana, oltre all’Inter, si è aggiunta anche la Fiorentina che sembra più agguerrita che mai per garantirsi le prestazioni sportive del talentoso mediano. Un assalto, almeno da parte dei bianconeri, che avverrà già nel breve periodo, visto il desiderio di regalare ad Andrea Pirlo un rinforzo a mediana. Paratici ha le carte giuste per convincere la dirigenza bianconera dell’Udinese, ma c’è prima da battere la concorrenza.

Calciomercato Juventus, sfida a tre per il mediano: si chiude a gennaio

Inter e Juventus seguendo da tempo il centrocampista avendolo messo in cima alla lista dei desideri di gennaio. I due club dovranno affrontare, però, una concorrente in più: la Fiorentina. Il futuro di Rodrigo De Paul è da diverse sessioni di calciomercato accostato alle maggiori big italiane. Il centrocampista piace soprattutto a Inter e Juventus. Il tecnico nerazzurro cerca, infatti, un elemento di qualità che possa agire alle spalle di Lautaro Martinez e Lukaku. I bianconeri vogliono un ulteriore rinforzo: una sorta di alternativa in più sulla trequarti, per innalzare il livello del centrocampo, già deficitario di alternative. Le due big italiane dovranno fare i conti con una nuova concorrente, la Fiorentina.