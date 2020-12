Juventus Atalanta, Pirlo: “Ci è mancata cattiveria e concentrazione”

Le parole del tecnico bianconero dopo il fischio finale del match dello Stadium, concluso sul risultato di 1-1

Juventus Atalanta/ Servivano i tre punti per dar seguito al filotto di tre vittorie consecutive ottenute tra campionato e Champions, ma la Juve non riesce ad avere la meglio dell’Atalanta ed è fermata sul risultato di 1-1 dagli uomini di Gasperini. Intervistato ai microfoni di Sky, il tecnico Andrea Pirlo ha detto la sua sulla gara dello Stadium:

“Abbiamo giocato contro una squadra che fa del ritmo la sua caratteristica più importante, e sotto quel punto di vista ci siamo disimpegnati piuttosto bene. Non siamo stati attenti in alcune circostanze, dove per inerzia della gara avremmo potuto portare a casa i tre punti. Serviva un piccolo step in più in termini di attenzione e concentrazione, ma la gara è stata comunque positiva.”