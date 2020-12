Arthur, le condizioni del centrocampista della Juventus dopo l’infortunio

Arthur, dopo un duro scontro di gioco con Romero, ha abbandonato il campo. Salterà anche Parma-Juventus in programma domenica pomeriggio.

La Juventus ha fatto sapere che Arthur ha riportato dopo un duro scontro con Romero una forte contusione alla coscia destra. Questa verrà valutata nei prossimi giorni, ma sicuramente gli impedirà di partecipare al prossimo impegno di campionato contro il Parma. Il centrocampista brasiliano, che per via del colpo subito è stato costretto a lasciare il campo a Rabiot dopo appena 27 minuti della gara contro l’Atalanta e, con ogni probabilità sarà proprio il francese a sostituirlo anche nella gara del Tardini.

Arthur, il rendimento era in crescita

Per i bianconeri si è trattato di un vero peccato, perché l’ex Barcellona stava aumentando i giri del proprio motore. Era in netta crescita per la soddisfazione di Andrea Pirlo. Dopo il periodo iniziale di adattamento al nostro calcio, il brasiliano stava diventando una pedina sempre più importante. Sky Sport parla addirittura di un elemento fondamentale nello scacchiere tattico della Juventus. L’ex Barcellona, arrivato a Torino nello scambio con Pjanic, è stato utilizzato in sette gare in Serie A, mentre è sempre stato mandato in campo (dall’inizio o a gara in corso) nelle sei partite di Champions League fino a questo momento disputate dai bianconeri.