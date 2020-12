Calciomercato Juventus, Calhanoglu: la svolta entro fine anno

Frenata per la Juventus sul fronte Calhanoglu. In casa Milan qualcosa si è sbloccato e le parti ora non sono così lontane da non poter ipotizzare una eventuale fumata bianca.

La situazione, quella di mercato, è molto semplice. Hakan Calhanoglu è in scadenza di contratto con il Milan e il rinnovo stenta a decollare. O meglio, dire stentava. Questo perché gli aggiornamenti forniti ieri dal club rossonero hanno gelato la Juventus che stava apparecchiando la tavola per un colpo a parametro zero. Paratici si era fatto infatti ingolosire dalle titubanze del turco, forte di richieste ritenute da Maldini esagerate. «Ci proviamo, loro anche ci provano, siamo in una situazione delicata però c’è grande disponibilità – ha detto Maldini a Dazn –. Sicuramente c’è una collaborazione generale per arrivare ad un risultato che dovrebbe mettere d’accordo tutti».

Per Calhanoglu si deciderà a breve

La questione ad ogni modo non andrà per le lunghe. Il Milan ha tutto l’interesse a blindare Hakan Calhanoglu e a legarlo sempre più alla formazione allenata da Stefano Pioli. La Juventus segue gli eventi, consapevole che non sarà facile. Il Corriere dello Sport spiega che L’incontro tra Gordon Stipic, agente del turco, e i dirigenti è stato costruttivo.Lo stesso Stipic ha fatto capire come il clima adesso sia disteso. A cavallo tra Natale e fine anno le parti si riaggiorneranno con un altro incontro e faranno un punto che potrebbe diventare decisivo. Si ripartirà da una richiesta di 5 milioni più bonus e dall’offerta del Milan ferma a 3.5.