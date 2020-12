Calciomercato Juventus, sfida all’Inter per due top player

Il calciomercato Juventus destinato ad infiammarsi con la corsa ad Emerson Palmieri e a Paredes. C’è la concorrenza dell’Inter di Conte.

C’è l’apertura della sessione invernale che si sta avvicinando prepotentemente e Paratici sa già bene cosa fare. Non ha un budget alto, sa che come le altre società dovrà lavorare di inventiva. Ecco perché il calciomercato Juventus dovrà essere geniale a gennaio 2021. I bianconeri sono a caccia di un terzino sinistro e di un centrocampista che possa dettare i tempi meglio di come lo faccia Arthur. I nomi sono i soliti: Emerson Palmieri del Chelsea e Paredes del Paris Saint Germain. Su di loro, però, c’è l’Inter di Antonio Conte sempre più lanciata verso la conquista del tricolore.

Calciomercato Juventus, sfida a Marotta

Stamattina la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sui due giocatori sopra citati. Conte spera che Marotta e Ausilio riescano a piazzarli per poter inserire in organico un paio di rinforzi. L’ex ct della Nazionale non ha smesso di pensare a Emerson Palmieri, ma il Chelsea vuole venderlo e non accetta formule non definitive. Anche il Calciomercato Juventus è influenzato da questo fattore: servirebbe un prestito o uno scambio. Occhio pure al Psg, che può offrire Paredes in cambio di Eriksen. In quel caso Paratici sarebbe tagliato fuori.