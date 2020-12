Paratici, addio alla Juventus. Destinazione Inghilterra con il tecnico amico

Dall’Inghilterra rimbalzano sempre più voci di un addio di Paratici alla Juventus. Lo aspetta il Manchester United, porterebbe Simone Inzaghi.

Dall’Inghilterra sembrano certi di ciò che scrive stamattina il Daily Record. Fabio Paratici sta ragionando se lasciare o meno la Juventus e approdare in Premier League. Si sono infatti fatte insistenti le voci per un trasferimento del massimo operatore di mercato in Inghilterra al termine del suo contratto con la Juventus. Come noto, il ds bianconero è in scadenza e con Agnelli ancora non si parla affatto di rinnovo. Prima di sottoporgli il prolungamento, infatti, il presidente vuole vedere i risultati della rivoluzione.

LEGGI ANCHE >>> Reynolds, Mckennie e non solo. Sarà una Juventus a stelle e strisce