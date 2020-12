Reynolds, Mckennie e non solo. Sarà una Juventus a stelle e strisce

Il florido vivaio della Major League Soccer sta sfornando calciatori sempre più interessanti. La Juventus ha messo gli occhi su tre ragazzi oltre a Reynolds.

C’è un duello in atto tra la Roma e la Juventus per il giovane talento a stelle e strisce Bryan Reynolds. Come si legge sulle pagine di Tuttusport, i giallorossi del patron Friedkin si sono mossi concretamente. A Torino, però, non stanno a guardare, non si sono rassegnati ed i contatti sono continui. Oltre alle due italiane c’è il Bruges che ha già formulato una prima offerta di 7 milioni di euro. Tuttavia, dopo l’ingaggio di McKennie, i bianconeri non hanno uno slot da extracomunitario a disposizione, per questo per affondare il colpo stanno valutando di operare in sinergia con qualche club di serie A. Con i bianconeri c’è il Cagliari a voler operare in tandem. E’ un po’ come successe nel gennaio 2019 con il Sassuolo per Merih Demiral. Ma non è il solo americano a cui punta Paratici.

Juventus, Araujo, Pepi e Clark oltre che Reynolds

Il florido vivaio della Major League Soccer però ha catturato l’interesse della Juventus. Sempre sul giornale torinese, infatti, si legge dell’altro. Non c’è solo Reynolds, ma anche altri tre nomi. Sono Julian Araujo (difensore classe 2001 dei Los Angeles Galaxy), Caden Clark (centrocampista 2003 dei New York Red Bulls) e Ricardo Pepi (attaccante del 2003 di Dallas). La Juventus potrebbe quindi continuare ad osservarli per poi affondare il colpo, eventualmente, nei prossimi mesi. Aspettando novità sl terzino dei Dallas, dunque, restano aperte le altre piste che portano in America.