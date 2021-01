Dybala, rinnovo o addio? La Juventus ha in mente una soluzione

Calciomercato, il futuro della Joya è appeso a un filo: la Juventus non intende andare oltre la proposta di 10 milioni annui, a cui andrebbero aggiunti eventualmente bonus legati a prestazioni e presenze

Juventus Dybala/ La situazione legata al rinnovo di Paulo Dybala sta sicuramente monopolizzando l’attenzione mediatica in casa Juventus. Il calciatore argentino, infatti, che non ha ancora prolungato il suo contratto con la Vecchia Signora in scadenza il prossimo anno, è atteso da una scelta a stretto giro di posta, anche perché quella che si sta delineando non è sicuramente una situazione procrastinabile ancora per molto.

La Joya, con il suo entourage, ha chiaramente espresso il desiderio di ottenere un quadriennale a circa 15 milioni di euro a stagione. Di diverso avviso è la dirigenza di Corso Galileo Ferraris, che ha messo sul piatto sì un quadriennale, ma a cifre molto più basse. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i piemontesi sembrerebbero aver lanciato un ultimatum: o rinnovo ( a 10 mln) o addio il prossimo anno.