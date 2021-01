Muriel alla Juventus, calciomercato: scambio con Kulusevski, i dettagli

Calciomercato Juventus, secondo gli ultimi rumors ribaditi da calciomercatonews, si starebbe facendo strada l’ipotesi di uno scambio Muriel-Kulusevski.

Calciomercato Juventus Atalanta/ La sessione invernale è appena cominciata, ma già sono tanti i nomi che vengono accostati ai principali top team italiani. Secondo le indiscrezioni riportate da calciomercato news, ad esempio, la Juventus starebbe attenzionando la situazione relativa a Luis Muriel, che in quel di Bergamo fino ad ora ha avuto modo di dimostrare grandissimi qualità da un punto di vista realizzativo e costanza di rendimento.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, nome nuovo per l’attacco: contatti continui

La dirigenza bianconera starebbe pensando al colombiano nell’ottica di un vice Morata importante, e sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Dejan Kulusevski, che fino ad ora non è riuscito a trovare una costanza di rendimento all’interno dello scacchiere tattico di Andrea Pirlo, che gli ha preferito in più di una circostanza Federico Chiesa, autore di una prestazione sontuosa in quel di Milano. Gasperini aveva a suo tempo “bocciato” lo svedese, lasciandolo di fatto libero di accasarsi con un’altra squadra, ma non disdegnerebbe affatto un suo ritorno, considerata la partenza ormai scontata di Gomez e la carta d’identità non più verde di Ilicic.