Juventus Napoli, Pirlo: “Alzare un trofeo da allenatore è più bello”

Le parole di Pirlo ai microfoni della Rai dopo la gara di Supercoppa. Ecco quanto dichiarato dal Maestro al fischio finale

Juventus Napoli Pirlo/ La Juventus è riuscita ad avere la meglio del Napoli al termine di un match molto intenso, che ha visto i bianconeri prendere le redini del gioco sin dalle primi battute salvo poi rischiare qualcosa solo nel finale: un super Szczesny ha però detto di no al ritorno dei campani, che hanno fallito un rigore con Lorenzo Insigne. Il tecnico dei bianconeri ai microfoni della gara ha analizzato la prestazione della sua squadra:

“Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Non era assolutamente facile riuscire a reagire dopo la brutta sconfitta contro l’Inter ma ci siamo riusciti, fornendo un’ottima prestazione. Alzare un trofeo da allenatore è ancora più bello, soprattutto in un club pieno di storia come lo è la Juventus. Mi spiace per Gattuso ma sono felice di aver portato a casa questo trofeo: non siamo quelli visti con l’Inter e lo abbiamo dimostrato. Per fortuna Cuadrado è stato asintomatico in questi giorni e ha sfoderato una super prestazione.”