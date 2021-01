Calciomercato Juventus, Paratici sul nuovo Neymar: pronto lo scippo

La Juventus segue da molto vicino la situazione relativa a Veron, attaccante legato al Palmeiras da una clausola rescissoria di circa 60 milioni di euro. Sul brasiliano c’è anche il Manchester United

Calciomercato Juventus Veron Palmeiras/ Da alcune sessioni di calciomercato, la Juve ha dato una svolta importante alla propria politica di mercato. Ringiovanire la rosa ed abbassare per quanto possibile il monte ingaggi: questo l’obiettivo di Fabio Paratici che sta cominciando a pianificare gli acquisti importanti della prossima estate. Nelle ultime ore è stato accostato con una certa insistenza alla Vecchia Signora il profilo di Gabriel Veron: il diciottenne gioiello del Palmeiras, che ha da poco firmato il prolungamento del suo contratto con il club brasiliano fino al 2025.

Veron è considerato il nuovo Neymar in patria: le sue prestazioni stanno attirando le attenzioni di molti addetti ai lavori: non per nulla il calciatore è legato al proprio club da una clausola di circa 60 milioni di euro che non sta scoraggiando le pretendenti. Secondo quanto riportato da il bianconero.com, infatti, oltre alla Juventus, anche il Manchester United avrebbe chiesto delle informazioni per il brasiliano, non andando oltre però a timidi sondaggi. Dalla Spagna rimbalza l’indiscrezione secondo la quale il calciatore sarebbe entrato nel mirino del Barcellona, alla ricerca di un degno sostituto di Leo Messi.