Calciomercato Juventus, la bomba last minute: Dzeko potrebbe arrivare subito e diventare il prossimo attaccante bianconero

Calciomercato Juventus, super colpo last minute: Dzeko potrebbe diventare il nuovo attaccante bianconero. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, ora, l’affare Dzeko è possibile, dato anche il rapporto decisamente complicato con Fonseca. Il centravanti bosniaco era già in procinto di passare in bianconero la scorsa estate, poi la trattativa che coinvolgeva anche Milik fu il blocco definitivo e Dzeko rimane a Roma. Ma proprio sulla questione Momblano ha rassicurato l’ambiente dicendo che l’operazione potrebbe realizzarsi a patto di alcune condizioni:

Calciomercato Juventus, si sblocca l’operazione punta: arriva subito

Il giornalista Momblano ha parlato al canale YT di Junventibus aggiornando sulla situazione proprio legata al possibile colpo in entrata dei bianconeri, ecco le sue parole: “Se il giocatore desse un feedback positivo per l’ammorbidimento dell’ingaggio, rispetto a quanto percepisce ora dalla Roma, potrebbe andare a Torino già a gennaio, diversamente no. E’ un giocatore che la Juventus prenderebbe volentieri per sei mesi, anche per un anno e mezzo“.