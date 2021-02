Juventus, ammonizione pesante: salterà il big match con la Roma

Bentancur ammonito, salterà Juventus Roma: il centrocampista non prenderà parte alla gara dell’Allianz Stadium

Juventus Bentancur ammonizione/ Brutta tegola per la Juventus di Andrea Pirlo, che ha da poco sconfitto la Samp per 2-0 per effetto delle reti messe a segno da Ramsey e Federico Chiesa. Al 40′ minuto di gioco, però, Rodrigo Bentancur è stato ammonito per un intervento in ritardo: il cartellino giallo gli costerà caro, dal momento che l’uruguagio era diffidato e quindi salterà il big match contro la Roma di settimana prossima.

Per evitare problemi anche contro i doriani, Pirlo ha deciso di sostituirlo: i cambi operati dal “Maestro” hanno dato i loro frutti dal momento che un subentrato, Ramsey nella fattispecie, ha permesso ai bianconeri, quest’oggi in divisa arancione, di chiudere la gara. Juve a meno sette dal Milan capolista.