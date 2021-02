Calciomercato Juventus, il ritorno di Rugani in Serie A sempre più vicino

Secondo le ultime indiscrezioni, il Cagliari sarebbe a un passo dall’acquistare il difensore italiano in prestito al Rennes. Mancherebbero gli ultimi dettagli per concludere l’operazione

Rugani Juventus calciomercato/ Dopo aver messo a segno un’uscita importante come quella di Khedira, la Juve potrebbe ripetersi con Daniele Rugani, per il quale la pista Cagliari si sarebbe surriscaldata nelle ultime ore. I sardi avrebbero battuto la concorrenza, e sarebbero pronti a chiudere l’operazione da un momento all’altro: beffati Torino e Bologna, che pure avevano mostrato un certo interesse nei confronti dell’ex pupillo di Maurizio Sarri ai tempi della sua esperienza all’Empoli.

Rugani-Cagliari, calciomercato: colpo last minute, le ultimissime

Resta da capire se l’operazione si concluderà in prestito ( cosa più probabile), oppure se gli isolani decideranno di acquistare direttamente il calciatore dalla Juventus. Sta di fatto che tutte le parti sono all’opera per cercare di pervenire alla fatidica fumata bianca prima delle 20, orario di chiusura della sessione invernale. I rossoblu hanno assoluto bisogno di un rinforzo per puntellare un reparto che soprattutto nelle ultime uscite ha denotato più di un problema: il solo Godin non riesce a sorreggere tutto il gravoso onere difensivo. Ecco perché Giulini avrebbe intensificato il pressing, accontentando le richieste di Eusebio Di Francesco, che invocava a gran voce un rinforzo di qualità.

