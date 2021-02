Calciomercato Juventus, Douglas Costa alla Roma. || Dzeko nell’affare?

Ultime ore infuocate della sessione invernale di calciomercato: la Roma starebbe puntando con decisione su Douglas Costa, con la Juve che vorrebbe che fosse inserito Dzeko nell’affare

Calciomercato Juventus Douglas Costa Dzeko/ Juve e Roma potrebbero decidere di intavolare un super scambio nelle ultimissime ore di calciomercato. Secondo quanto riferito da Luca Momblano, infatti, i capitolini sarebbero piombati con decisione su Douglas Costa, attualmente in prestito al Bayern Monaco. I bavaresi non avrebbero nessuna intenzione di riscattare il talento brasiliano, ragion per cui la Juve sta cominciando a guardare attorno alla ricerca di possibili soluzioni last minute.

E improvvisamente sarebbe comparsa la Roma, che potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di Edin Dzeko: il bosniaco, infatti, alla luce della pesante discussione con Fonseca, non rientra più nei piani dirigenziali dei giallorossi, che hanno deciso di puntare con decisione su Borja Mayoral, autore fin qui di una stagione degna di assoluto valore. L’ex capitano ha ormai le valigie pronte, e la Juve, che ha abbandonato la pista Scamacca, potrebbe decidere di piazzare l’affondo decisivo.