Juventus Inter, Bergomi a Sky: “I bianconeri hanno semplicemente difeso”

Le parole di Beppe Bergomi ai microfoni di Sky dopo il fischio finale di Juventus Inter

Juventus Inter Bergomi/ Una sconfitta che potrebbe lasciare il segno quella maturata all‘Allianz Stadium per l’Inter di Antonio Conte, che non va oltre uno scialbo 0-0 e getta alle ortiche la possibilità di qualificarsi per la finale di Coppa Italia. Partita molto tattica, nella quale le due squadre si sono a lungo studiate per timore di esporsi troppo: alla fine a prevalere sono stati i bianconeri, che hanno sfruttato al massimo gli errori della retroguardia avversaria all’andata. Al termine del match, Beppe Bergomi ha analizzato la gara ai microfoni di Sky:

“La Juve questa sera si è difesa: l’Inter ha pagato a caro prezzo gli errori dell’andata. I nerazzurri devono prender consapevolezza della propria forza e dare l’assalto allo scudetto”