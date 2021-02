Barella e quella speranza della Juventus. In mezzo l’occhiolino dell’agente

L’agente di Barella, dopo il presunto interesse della Juventus, ha chiesto all’Inter 2 milioni di aumento. La stagione super giustifica la richiesta.

L’allarme in casa nerazzurra lo lancia il portale Inter-news.it. Barella è diventato l’oggetto del desiderio e per questo della discordia. Tra Inter e Juventus non è ancora finita. Come riportato da Ciro Venerato – giornalista di “Rai Sport” -, ora entra in scena il nuovo contratto per il centrocampista azzurro. E si sa che quando c’è un rinnovo da sottoscrivere, la Juventus può essere la più pericolosa dei nemici. Al Milan, per l’affare Donnarumma ne sanno qualcosa. Così come ad Appiano Gentile con Icardi che spaccato l’ambiente e da Parigi ora flirta con Bonucci e compagni.

LEGGI ANCHE >>> Paratici, dagli insulti all’arbitro al mercato che non c’è stato