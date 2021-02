Problemi fisici per De Ligt, Porto Juventus: emergenza totale per Pirlo

De Ligt a seguito di uno scontro di gioco è stato costretto a stringere i denti per restare in campo. Le sue condizioni verranno valutate

Porto Juventus de Ligt Infortunio/ Rischia di piovere sul bagnato in casa Juventus. La retroguardia bianconera perde i pezzi: dopo Bonucci, che dovrà stare fuori un paio di settimane, e Chiellini, rimasto vittima di un problema muscolare nel primo tempo contro il Porto, da valutare anche le condizioni di De Ligt, uscito malconcio dal Do Dragao.

L’olandese ha stretto i denti e ha continuato stoicamente la gara, per non lasciare la sua squadra in 10. Nelle prossime ore verosimilmente si sottoporrà ad esami strumentali per capire l’entità del guaio fisico.