Calciomercato Juventus, Dragusin rinnova? Novità dell’ultim’ora

Importanti aggiornamenti sul futuro di Radu Dragusin riportate da Gianluigi Longari sul suo profilo Twitter. Le ultimissime

Calciomercato Juventus Dragusin/ Importanti novità per quanto concerne il futuro di Dragusin. Il difensore rumeno della Juventus, infatti, stando a quanto rivelato dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, è intenzionato a prolungare il contratto con i bianconeri per almeno quattro anni. Non sono state ancora rese note le cifre dell’affare, ma la fumata bianca appare ormai ad un passo: nelle ultime settimane si sono tenuti dei summit importanti tra i vertici dirigenziali della Juve e gli agenti del calciatore per cercare di trovare un punto d’incontro, e l’intesa pare essere in dirittura d’arrivo.

Si tratta di un colpo importante in prospettiva, attraverso il quale i bianconeri possono sicuramente cautelarsi dal momento che Bonucci e Chiellini non offrono più le garanzie di un tempo da un punto di vista fisico ed è doveroso cominciare a pensare nell’ottica di un loro addio, che soprattutto nel caso del Chiello sembra essere ormai imminente. Del resto, già il fatto di puntare su Demiral e De Ligt sembra piuttosto indicativo sulle nuove linee guida in casa Juventus, desiderosa di confermarsi ad alti livelli a livello nazionale ed internazionale.