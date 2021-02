Aguero alla Juventus, calciomercato: Paratici si fionda sul Kun in scadenza

Calciomercato Juventus, Sergio Aguero sarebbe finito nel mirino di Paratici, alla ricerca di un attaccante d’esperienza

Calciomercato Juventus Aguero/ La ricerca di una quarta punta affidabile da affiancare ad Alvaro Morata ha catalizzato le attenzioni di Fabio Paratici, che per tanto tempo ha sondato con una certa insistenza la pista Gianluca Scamacca, salvo ritornare sui suoi passi visto l’ostracismo del Sassuolo, piuttosto restio a cedere il suo gioiello in prestito con diritto di riscatto. Diverso è il discorso inerente Fabio Quagliarella, la cui scelta di restare alla Samp va ascritta a quelle che sono definite per antonomasia “scelte di cuore”.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, un big della Seria come possibile obiettivo

Ma alla compagine di Pirlo un attaccante serve, e in alcune circostanze l’assenza di una punta di ruolo ha inciso negativamente sul risultato finale della gara. Ecco perché dall’Inghilterra rimbalza l’indiscrezione secondo la quale la Juventus starebbe cominciando a sondare la situazione relativa a Sergio Aguero, il cui contratto con il Manchester City, in scadenza nel 2021, non è stato ancora rinnovato.