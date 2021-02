Cristiano Ronaldo ha detto basta. In estate vuole lasciare la Juventus

Cristiano Ronaldo è stufo delle critiche che gli vengono rivolte e ha chiesto a Jorge Mendes di trovargli una nuova sistemazione in estate.

Cristiano Ronaldo è stanco delle critiche. Il numero 7 della Juventus proprio per questo avrebbe dato mandato al suo agente di trovargli una nuova squadra. Un addio anticipato rispetto alla scadenza di contratto fissata per il 2022. Come si legge su ‘diariogol.com’, Ronaldo avrebbe chiesto a Jorge Mendes di anticipare il suo addio alla Juve e andare via già in estate. E’ una notizia che suona come una pugnalata per i fan della Vecchia Signora che speravano nel Re per vincere qualcosa. Così invece non è stato e perfino rischiano di vedere il loro idolo andare via prima da Torino.

LEGGI ANCHE >>> Dybala, occhio alla Primavera. Clamorosa svolta in casa Juventus

Cristiano Ronaldo, rendimento in calo

Non è più decisivo, è evidente. Ma non è che può sempre fare tutto da solo. Cristiano Ronaldo è un problema perché la Juventus è un problema. Il fuoriclasse bianconero non incide più, così come già avvenuto a Napoli e in casa del Porto in Champions League. Nelle partite che contano, lui non lascia più il segno. In questo modo è difficile davvero giustificare 30 milioni di ingaggio che bloccano ogni discorso di calciomercato per la Vecchia Signora. Con il contratto in scadenza a giugno 2022 la domanda è una sola: resterà ancora o partirà?