Dybala, occhio alla Primavera. Clamorosa svolta in casa Juventus

Il giornalista Luca Momblano, parlando del rinnovo della Joya, ha evidenziato come in Primavera ci sia da aspettarsi un’accelerata su Dybala.

“Al termine di questa stagione alla Joya bianconera rimarrebbe un solo anno di contratto, per questo sono sicuro che in primavera si arriverà ad un accordo per il rinnovo. Magari poi porterà lo stesso alla cessione”. Sono parole del giornalista Luca Momblano. Nel corso di una trasmissione su Top Calcio 24, infatti, si è entrati nel dettaglio della questione relativa a Paulo Dybala. Il fantasista andrà in scadenza di contratto dal prossimo anno e i bianconeri rischiano di perderlo a zero euro. Secondo l’esperto di mercato, quindi, la Juventus cercherà di trovare un accordo già nella prossima primavera per evitare di arrivare a questa estate con la corda troppo tirata.

Dybala e la Juventus, fine di un grande amore?

Appare evidente, come spiega calciomercato.it, che la situazione dia abbastanza fastidio all’agente. Rimase a Torino per settimane senza che nessuno lo convocasse. Ora spera in una chiamata. Gli scenari possibili che si diramano intorno a Dybala sono, fondamentalmente tre. Il primo e, al momento, meno probabile è quello di un mancato accordo sul rinnovo con la Juventus. A quel punto per l’addio si tratterebbe solamente di una questione di tempo. Il secondo scenario è quello di un rinnovo del contratto e di una presa di posizione forte della società: la Joya messa al centro del villaggio, sia a livello tattico che progettuale. Infine, il terzo ed ultimo scenario, rinnovo propedeutico ad una cessione estiva. In questo caso, Paratici e compagnia cantante siglerebbero un prolungamento del contratto che permetterebbe poi alla ‘Vecchia Signora’ di effettuare una gigantesca plusvalenza.