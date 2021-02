Due nomi, ma la Juventus ha scelto il suo attaccante. Chi arriverà

Milik o Depay saranno i calciatori tra cui la Juventus sceglierà il nome giusto da regalare a Pirlo. I costi chiaramente sono differente…

La Juventus valuta su chi puntare come quarto attaccante per la prossima stagione. I nomi, al momento sono due. Milik con un costo di cartellino sui dodici milioni di euro e Memphis Depay, che costerebbe zero. La differenza sta tutta nel contratto quadriennale, Milik costerebbe 4 milioni al massimo, Depay, almeno sei. Sono due elementi che potrebbero dare un’alternativa in più ad Andrea Pirlo, che soffre molto la dipendenza da Cristiano Ronaldo. E quando i gol non arrivano dal portoghese si perde…

Milik e quella clausola da giugno…

Arrivato in Francia, in Ligue 1, a gennaio Milik potrebbe già cambiare squadra nella prossima stagione. Cercato dalla Juventus già lo scorso anno il polacco ha sempre gradito le lusinghe bianconere tanto che per un certo momento aveva detto sì alla proposta. Poi però purtroppo il volere della dirigenza partenopea ha scombussolato tutto. Infatti il Napoli non voleva far partire il proprio assistito a zero, così la Juventus alla fine si è ritirata. Adesso potrebbe tornare alla carica in estate, decidendo così, di pagare la clausola rescissoria del giocatore.