Camavinga, la Juventus preme. L’agente: «Sì, in Italia chiedono info…»

L’agente di Camavinga fa il punto. «In Spagna, Inghilterra, dalla Germania e dall’Italia, ci sono diversi club che chiedeno informazioni».

Corteggiato da Bayern Monaco e Real Madrid, EduardoCamavinga non ha fretta per il proprio futuro. Secondo media iberici, il talentuoso centrocampista del Rennes sta prendendo tempo con le pretendenti. Questo perché sa che si è scatenata un’asta sul suo conto e che ha solo da guadagnarci nel non prendere subito in considerazione un’offerta. Nonostante questa provenga da un top club europeo. Il francese ha letteralmente stregato tutti e, con un contratto in scadenza nel 2022, può rappresentare un’occasione di mercato da capogiro per chiunque. Juventus inclusa: i bianconeri, d’altronde, non hanno mai nascosto il proprio interesse per il mediano transalpino e le parole del suo agente non lasciano spazio all’immaginazione.

LEGGI ANCHE >>> Cristiano Ronaldo ha detto basta. In estate vuole lasciare la Juventus