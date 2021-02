Juventus Crotone, Buffon a Sky elogia l’Inter: ecco le sue parole

Dichiarazioni di Buffon a Sky dopo Juventus Crotone: ecco le parole del portierone bianconero

Ai microfoni di Sky è intervenuto Gigi Buffon, che ha rilasciato una breve dichiarazione al fischio finale della gara contro il Crotone, vinta dai bianconeri per 3-0.

“Serviva una vittoria, il modo o la maniera non è preventivabile. Nella prima mezz’ora abbiamo trovato delle difficoltà: l’importante è mantenere agonismo, energia, senza passaggi a vuoto. Misuro l’ampiezza del salto di voler andare avanti ogni giorno; per me l’Inter non è una sorpresa: una squadra di un valore importantissimo.