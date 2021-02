Juventus-Crotone, i convocati: Pirlo senza sei uomini

Tutto pronto in casa Juventus per la partita che questa sera vedrà la compagine di Pirlo affrontare il Crotone di Giovanni Stroppa.

Fischio d’inizio alle ore 20.45 per il posticipo della 23esima giornata di serie A. La Juventus arriva a questa sfida in un momento non proprio propizio. Prima il ko di Napoli e poi quello arrivato in Champions League contro il Porto hanno evidenziato la stanchezza di un gruppo che in questo inizio di 2021 è sceso in campo praticamente ogni tre giorni. Uomini contati dunque per questa partita ma successo che deve essere obbligato, altrimenti l’Inter avrà davvero via libera verso la conquista del titolo.



