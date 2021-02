Juventus, ritorno di fiamma per un centravanti già passato dallo Stadium

La Juventus pensa di riportare Moise Kean allo Stadium dopo la grande stagione che sta vivendo al Paris Saint Germain. L’esplosione è ormai certificata.

Ricordate? Nel calciomercato di settembre c’era la concreta possibilità che tornasse alla Juventus. Ora è diventato un sensibile elemento per la prossima sessione estiva. Uno dei club più attivi in questo frangente è proprio la Vecchia Signora. Cerca di un rinforzo in attacco da consegnare ad Andrea Pirlo o a chi siederà sulla panchina dello Stadium. Va capito se affiancandolo ad Alvaro Morata, qualora venga riscattato dall’Atletico Madrid. Ad ogni modo, i bianconeri starebbero pensando seriamente al clamoroso ritorno di Moise Kean, di proprietà dell’Everton, ma oggi a Parigi con diritto di riscatto per i parigini.

Kean alla Juventus dipende da… Messi

La Juventus ora, però, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, resta alla finestra per un ritorno che sarebbe molto gradito ad Andrea Pirlo. Già la scorsa estate il club aveva provato a concretizzare il prestito dall’Everton ma poi il calciatore è andato al PSG. I bianconeri in estate potrebbero ritentare questa via: molto dipenderà dalla volontà e dalle prestazioni dell’attaccante. Un assist potrebbe essere fornito certamente da Leo Messi. Se dovesse andare a Parigi, Kean tornerebbe a Torino.