Juventus, la crescita di Bentancur sembra essersi fermata. L’uruguaiano non riesce più a soddisfare le grandi aspettative che si avevano.

Juventus, da grande prodigio bianconero a presunta e apparente delusione. La crescita del centrocampista uruguaiano sembra essersi fermata e, forse, la società farà un resoconto a fine stagione anche sul mercato. Bentancur arrivò alla Juventus nell’estate del 2015, proprio quando la Juventus perse in un solo colpo Andrea Pirloe Arturo Vidal. L’estate seguente, poi, è arrivato anche l’addio di Paul Pogbain direzione Manchester United. Da quel momento, il centrocampo è sempre stato il punto debole della ‘Vecchia Signora’, il reparto che per anni è stato il più forte anche del mondo, fino al tracollo e ad ogni anno un – possibile – nuovo acquisto per ristabilire un ordine che non è mai realmente arrivato.

Juventus, Bentancur è ancora inamovibile? Lo scenario che cambia tutto

Ora la prestazioni di Bentancur sembrano essere peggiorate, quasi come, appunto, si fosse fermato quel processo di crescita che i bianconeri avevano intuito anni fa, anticipando le rivali. Per lungo tempo il centrocampista è stato oggetto di mercato soprattutto del Barcellona che l’aveva puntato come possibile nuovo interprete della mediana, dalla Juventus poi prese Miralem Pjanic che non sembra essere molto a suo agio, avendo giocato davvero troppo poco fino adesso. Anche in questa stagione i bianconeri faranno le dovute considerazioni alla fine dell’anno, non è da escludersi un altro intervento sul mercato sia in uscita che in entrata.