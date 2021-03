Calciomercato Juventus, la base è di 40 milioni: alta la concorrenza

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono alla ricerca del centrocampista di qualità. La base è di 40 milioni ma è alta la concorrenza

La Juventus è alla ricerca di quel centrocampista di qualità che tanto manca in questo momento a Pirlo. Anche per via dell’infortunio di Arthur, che spera di recuperare per la gara contro il Porto di martedì anche se sarà difficile.

Il nome caldo, che gira anche da diverso tempo, è quello di Manuel Locatelli. L’ex Milan, in forza al Sassuolo, sta disputando una grande stagione con la maglia neroverde ed è anche entrato, in pianta stabile, nel giro della Nazionale di Roberto Mancini. Punta all’Europeo decisamente. E ci andrà.

