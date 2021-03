Calciomercato Juventus, c’è da decidere il futuro di Morata

Sarà uno dei nodi del prossimo calciomercato della Juventus, perché in estate si dovrà inevitabilmente decidere quale sarà il suo futuro.

Stiamo parlando di Alvaro Morata, l’attaccante spagnolo che la Juventus ha preso in prestito dall’Atletico Madrid e che sta avendo decisamente un buon rendimento in questa stagione. Anche se purtroppo è stato frenato da qualche acciacco di troppo. Le sue condizioni attuali non sono delle migliori, ma contro lo Spezia ci ha messo meno di un minuto per essere decisivo pur subentrando dalla panchina. Oggi non giocherà nemmeno dall’inizio, ma Pirlo sa di poter contare su di lui per almeno una buona mezzora finale. Con l’obiettivo di poter aumentare il minutaggio contro il Porto, quando ci sarà bisogno per la Juventus di rimontare il ko dell’andata.

