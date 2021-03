Juventus, Ronaldo in nazionale ma non si muove da Torino

La Juventus si appresta a vivere una settimana di preparazione in vista del prossimo match che disputerà contro il Benevento di Pippo Inzaghi.

L’allenatore delle “streghe” è un ex, ha scritto pagine importanti della storia bianconera e ora proverà a strappare qualche punto all’undici di Pirlo. La Juventus però non si può concedere passi falsi se vuole sperare di agguantare l’Inter in vetta. Dopo questo match ci sarà la sosta del campionato per consentire alle nazionali di scendere in campo per le prime gare di qualificazione ai prossimi mondiali del 2022 che si giocheranno in Qatar. Nonostante la pandemia, le squadre voleranno in giro per l’Europa.

