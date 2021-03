Juventus-Benevento, le reazioni social dei tifosi bianconeri

Una giornata davvero storta per la Juventus, che ha perso contro tutti i pronostici in casa contro il Benevento dell’ex Pippo Inzaghi.

Una sconfitta arrivata ad opera di Gaich con un gol nella ripresa. La prestazione della Juventus però non è stata assolutamente all’altezza e da una squadra chiamata a rimontare punti all’Inter capolista ci si aspettava sicuramente di più. E’ logico che in tutto l’ambiente bianconero ci sia grande delusione. Questo ko allontana ancora di più Ronaldo e soci dallo scudetto e anzi si dovrà fare grande attenzione per non perdere altro terreno nell’ottica di un piazzamento Champions.

Juventus, tifosi scatenati sui social

Anche i tifosi ovviamente sui social non hanno preso affatto bene la sconfitta. Nel mirino della critica ci sono la società, il tecnico Pirlo e contro anche i giocatori. In basso solo alcuni degli esempi delle parole dei supporters bianconeri, che sicuramente speravano in un risultato diverso.

A me sembra ovvio che Pirlo non ha il polso della squadra, attaccarsi al rigore non è da Juve, I giocatori del centrocampo non saranno fenomeni ma se il Benevento per la Juve vale un solo punto la colpa è dell'allenatore. #JuventusBenevento — Stay Yang (@StayYang2) March 21, 2021

Quando sbagli sempre o quasi l approccio alla gara vuol dire che non ci sei con la testa o perché demotivato o per presunzione Una società seria metterebbe fuorirosa i colpevoli e farebbe giocare solo chi è dentro il progetto solo qui che sono molti da togliere #JuventusBenevento — PAOLO PRATICO (@PAOLOPRATICO) March 21, 2021