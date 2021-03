Calciomercato Juventus, il ritorno di Icardi: la rivelazione dell’agente

Icardi ritorna alla Juventus? Calciomercato, l’ex agente dell’argentino Albian Moreno svela un retroscena sull’attaccante

Icardi Juventus Calciomercato / In queste ore primaverili è tornato ad essere accostato con una certa insistenza alla Juventus il profilo di Mauro Icardi, vista la necessità da parte del club bianconero di acquistare un centravanti d’esperienza alle quali affidare le chiavi di un attacco troppo spesso privo di un faro offensivo degno di questo nome. Se si eccettua Cristiano Ronaldo, infatti, è difficile non criticare gli altri attaccanti della rosa bianconera, a cominciare da quell’Alvaro Morata il cui impatto sul campionato italiano era stato a dir poco disarmante ma che poi ha subito un’involuzione preoccupante culminata con la scialba prova offerta contro il Benevento.

Ecco perché la Juve è al lavoro e starebbe vagliando alcuni nomi per l’attacco, tra i quali ci sarebbe quel Mauro Icardi a lungo corteggiato quando l’ex capitano dell’Inter vestiva la maglia nerazzurra. La sua permanenza al Psg è tutt’altro che scontata, e non sono passate inosservate le dichiarazioni rilasciate dall’ex procuratore di Maurito Albian Moreno ai microfoni di Calcio Napoli 24 Live.

Calciomercato Juventus, le parole dell’ex procuratore di Icardi

Ecco quanto dichiarato da Moreno: “Il primo club che manifestò un certo interesse per Mauro quando giocava nella Sampdoria fu il Napoli, che ci contattò dopo la doppietta siglata contro la Juventus. Non riuscimmo a trovare un accordo a causa della questione relativa ai diritti d’immagine sulla quale non cedetti. Un suo ritorno in Serie A? Possibile, è il campionato ideale per le sue caratteristiche.”

