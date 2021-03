Il prossimo calciomercato della Juventus passerà inevitabilmente dalla conferma o meno dei pezzi pregiati e sugli eventuali nuovi arrivi.

Non c’è dubbio che ogni tipo di valutazione verrà effettuata alla fine della stagione in corso. Che per i tifosi bianconeri potrebbe essere davvero amara. La Juventus è stata infatti già eliminata dalla Champions League e lo scudetto è diventato sempre più difficile, ancor più dopo il ko casalingo contro il Benevento. In questa sosta i ragazzi di Pirlo proveranno a ritrovare energie e lucidità in vista del rush finale del campionato di serie A. E solo dopo si penserà al futuro. Specie in attacco non si escludono delle rivoluzioni. Molto dipenderà dalla presenza o meno in squadra di Cristiano Ronaldo.

