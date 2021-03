Dybala in partenza. Dall’Argentina: «Richieste alte, lascerà la Juventus»

Paulo Dybala e il suo rinnovo tengono banco in casa Juventus. Dall’Argentina, però, fanno sapere che senza dubbio alcuno il numero dieci cambierà aria.

Paulo Dybala è uno degli argomenti caldi del finale di stagione bianconero. L’obiettivo è la conquista della Champions, traguardo assurdo se si pensa alla rosa e agli investimenti fatti dal club. Il recupero del numero dieci però potrebbe favorire un buon piazzamento. «In Argentina siamo perplessi slla Joya. E’ un giocatore tecnicamente brillante ma gli infortuni e le sue continue assenze rendono impossibile sapere quale sia il suo livello attuale. Il suo modo di giocare è impeccabile, la realtà però è che siamo lontani da quel ragazzo che meno di un anno fa è stato scelto come il miglior calciatore della Serie A italiana». A parlare così è il collega di Fox Sports, Jorge Baravalle.

Dybala può lasciare la Juventus

Jorge Baravalle continua la sua analisi dal portale TuttoJuve. «Addio ai bianconeri? Questo è legato a quanto spiegato poc’anzi, perché non c’è modo di pensare a come Dybala possa influenzare il gioco della Juventus in vista di questa ultima parte di stagione. E’ lontano dal campo già da un po’ di tempo e, anche se non credo gli servirà così tanto per ritrovare il ritmo, sarà difficile per lui nel periodo più impegnativo dell’anno. Non ha ancora rinnovato il contratto perché le sue richieste finanziarie sono altissime. La Juventus, al di là del contesto della pandemia che ha colpito tutto il mondo, attende prima in campo le risposte di Paulo. Vedo il suo prossimo futuro in un’altra squadra. Penso che sia tempo per Paulo di rilanciare la sua carriera. Il calcio spagnolo sarebbe una buona cornice per questo».