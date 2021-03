De Paul, sorpasso alla Juventus. Dove va l’argentino secondo i bookmaker

I bookmaker posizionano la Juventus soltanto al terzo posto nella corsa a De Paul dopo il Leeds (favoritissimo) e il Liverpool. Puntando sulla Vecchia Signora si vincerebbe 10 volte la posta.

Sei gol e sei assist ma soprattutto tante prestazioni convincenti. Si muove a tutto campo dispensando giocate di qualità, ultima la rabona con la Lazio, a cui abbina una quantità non indifferente per un giocatore del suo talento. Stiamo parlando del numero dieci dell’Udinese, Rodrigo De Paul. Nelle ultime due stagioni ha decisamente preso per mano la squadra portandola all’obiettivo salvezza l’anno scorso e ad una posizione interessante di classifica quest’anno. E’ appetito da mezza Europa, tanto che in Italia si inizia a pensare che nessuno possa permetterselo. La Juventus e l’Inter lo vogliono fortemente, ma per i bookmakers la probabile destinazione è un’altra.

