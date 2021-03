Calciomercato Juventus, De Sciglio “consegna” Aouar ai bianconeri: lo scenario

Juventus, De Sciglio ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato del suo futuro e della possibile permanenza al Lione

De Sciglio Calciomercato Juventus / Quando mancavano poche ore alla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, è arrivata l’ufficialità della cessione di De Sciglio, sbarcato al Lione in prestito. Una notizia che ha fatto felici tanti supporters bianconeri, che nel corso degli anni non hanno lesinato critiche e rimproveri ad un calciatore che comunque non ha fatto mai mancare il suo impegno e la sua dedizione alla causa.

Il pupillo di Max Allegri ha trovato al Lione una famiglia, nella quale, sebbene non giochi tutte le partite da titolare, si sente a proprio agio. Questo è stato il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal terzino italiane al sito gianluca di marzio.com. Analizziamole nel dettaglio: “In Italia avevo perso gusto di giocare: le critiche mi avevano ferito soprattutto al primo anno al Milan. Sai, ero ancora molto giovane, e non mi aspettavo attacchi di quel genere. Poi ho imparato a fregarmene, a non dar peso a tutto quello che la gente mi diceva.”