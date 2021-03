Aguero, scatto della Juventus per strapparlo al Barcellona

La Juventus sta cercando di strappare il sì di Aguero in modo da regalare un centravanti a Cristiano Ronaldo. Ma il Barcellona è in vantaggio.

La Gazzetta dello Sport apre il suo giornale con la notizia dello scatto della Juventus su Aguero. Che sia o meno un articolo classico del periodo in cui non c’è il campionato, testimonia come i bianconeri stiano pensando al Kun. E’ complicatissimo prenderlo, le ragioni sono chiaramente di natura economica. In questa partita a scacchi i campioni d’Italia hanno un argomento forte: il risparmio del 50% sulle tasse, legato ai benefici del Decreto Crescita. L’argentino ha aspettative importanti. Con la società dello sceicco Mansour ha guadagnato sinora l’equivalente di 15 milioni netti a stagione. Non vorrebbe abbassare di molto il suo target, ma alla fine la cifra dipenderà anche dalla lunghezza del prossimo contratto: 3 anni? Dai primi approcci è apparso chiaro che chiede almeno 10 milioni di euro netti l’anno. E, con l’attuale regime, al club di Andrea Agnelli costerebbe al lordo 15 milioni, non 20.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, messaggio alla dirigenza: «Ronaldo? Io lo cederei»

Aguero in questa stagione ha dovuto fare i conti con un doppio problema: l’infortunio al ginocchio e poi il Covid, che oltre a mettere a dura prova il suo fisico ha complicato il ritorno in campo. Il Kun dei tempi d’oro farebbe certamente molto comodo alla Signora, sebbene come caratteristiche sia più individualista che uomo squadra. Di sicuro l’argentino parte con l’obiettivo di recuperare la forma migliore, dopo un’annata piena di contrarietà. A Barcellona lo aspetta il suo amico Messi, a Torino troverebbe Cristiano Ronaldo. Qualsiasi destinazione imbocchi, non fallirà mica.