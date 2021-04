Aguero, l’ostacolo maggiore per la Juventus arriva dalla Spagna

Aguero alla Juventus è qualcosa che difficilmente si concretizzerà a causa dei costi alti di operazione. I bianconeri cercano di rifondare.

La Gazzetta dello Sport è tornata sull’argomento Aguero-Juventus. Il calciatore argentino come noto lascerà il Manchester City e sta cercando una nuova sistemazione in Europa. Oggi la rosea fa sapere che la strategia bianconera è chiaramente legata alle scelte (ormai inevitabili) per Paulo Dybala. Quest’incrocio ha tante implicazioni di natura tecnica, economica e ambientale. Tutti fattori rilevanti, che mettono in discussione la convivenza tra i due talenti. In questi giorni le attenzioni bianconere per il Kun sono diventate d’attualità dopo l’ufficialità della separazione.

