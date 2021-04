Juventus Napoli, Danilo a Sky non ha dubbi | Rivelazione sullo scudetto

Dichiarazioni di Danilo dopo Juventus Napoli a Sky: ecco quanto dichiarato dal terzino brasiliano dopo il successo dei bianconeri

Juventus Napoli Danilo / A margine dell’importantissimo successo rimediato ai danni del Napoli, il terzino brasiliano Danilo ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Sky, nella quale ha espresso il suo punto di vista in merito alla situazione che sta vivendo la compagine di Pirlo. Ecco le sue parole:

“Abbiamo fatto una grande partita, per ritmo ed intensità, mettendoli costantemente in difficoltà. Una partita sicuramente molto dura, nella quale abbiamo destato una grande impressione. Dispiace per i punti lasciati per strada contro le partite, altrimenti avremmo lottato per i vertici. Dobbiamo lottare per un posto in Champions: questo è il nostro obiettivo.